Депутат Госдумы умер от последствий коронавируса

Депутат Государственной думы от партии КПРФ Ваха Агаев умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил его коллега Сергей Гаврилов.

«Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет», - отметил Гаврилов, передает РИА Новости.

Про его словам, Агаев был удивительным оптимистом и очень душевным человеком.

В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев рассказал, что его коллега Агаев ушел из жизни из-за последствий коронавируса.

«Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз», — пояснил Тайсаев.

Ваха Агаев родился в 1953 году. Мужчина избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Агаев занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.