Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Путин продлил меры из-за COVID-19 для иностранцев на территории РФ

Виктория Ивашечкина
21:44 23.09.2020
Срок действия мер, установленный предыдущим указом, закончился 15 сентября.
Путин продлил меры из-за COVID-19 для иностранцев на территории РФ
© Фото: Александр Полегенько, РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин продлил до 15 декабря текущего года меры, введенные из-за коронавируса, для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории России. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. 

Согласно документу, до середины декабря продлевается срок временного пребывания, временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РФ и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше.

Напомним, срок, установленный предыдущим указом, закончился 15 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
21:12 В стране и мире
Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Черным морем
21:30 Армия
Видео
Удержать побережье: как ВДВ отразили атаку «противника» на учениях «Кавказ-2020» под Краснодаром
20:09 В стране и мире
Прибывающих из-за границы россиян обязали самоизолироваться до теста на COVID-19
21:25 В стране и мире
Видео
Согласен не полностью: сбивший пешеходов в центре Москвы водитель признал вину
17:03 В стране и мире
Видео
СМИ: Пентагон закупил бронежилеты на деньги, выделенные на борьбу с пандемией COVID-19
Популярное
Популярное
«Алина не крепостная»: Рудковская ответила на обвинения в переманивании фигуристов
Российские ученые открыли универсальный антибиотик
В Роскачестве рассказали, куда могут пропадать фото и документы в смартфоне
Видео
Ночь страха: что пережили жители Иркутска во время мощного землетрясения
Видео
«Тормозной путь все видели»: друг участника громкого ДТП в центре Москвы раскрыл детали аварии
Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.