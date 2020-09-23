Путин продлил меры из-за COVID-19 для иностранцев на территории РФ

Российский лидер Владимир Путин продлил до 15 декабря текущего года меры, введенные из-за коронавируса, для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории России. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, до середины декабря продлевается срок временного пребывания, временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РФ и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше.

Напомним, срок, установленный предыдущим указом, закончился 15 сентября.