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Согласен не полностью: сбивший пешеходов в центре Москвы водитель признал вину

Виктория Ивашечкина
21:25 23.09.2020
Эльмина Гулиева арестовали на два месяца по делу о ДТП.
© Видео: Пресс-служба Таганского суда © Фото: Пресс-служба Таганского суда

Эльмин Гулиев признал вину по уголовному делу о ДТП в центре Москвы. 

«Я признаю свою вину, но опьянения не было никакого. Я не согласен, я не хотел бы оказаться под арестом», - заявил музыкант.

При этом следователь рассказал в суде, что в крови Гулиева были обнаружены каннабиноиды. Сам мужчина отметил, что перед тем, как он выезжал, он был с девушкой и абсолютно трезвый. Гулиев рассказал, что у него остеохондроз, боль от которого отдает в висок.

«Я употребляю таблетки для того, чтобы боль прошла и плюс пью антибиотики, которые подтверждены врачами», - добавил обвиняемый.

Он также заявил, что хочет перед всеми извиниться за то, что случилось. Гулиев просит, чтобы ему дали возможность исправиться. При этом защита мужчины просит отпустить его под домашний арест.

«Достаточна будет мера в виде домашнего ареста с применением приборов электронного слежения», - сказала адвокат.

По ее словам, Гулиев не собирается скрываться, а отбывать домашний арест будет в арендованной квартире. Сам музыкант подтвердил, что готов возместить ущерб и поддерживать пострадавших со своего дохода от музыки.

При этом следователь настаивает на аресте, так как Гулиев 49 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения и ранее был судим. Также следствие не уверено в том, что Гулиев не попытается скрыться.

В итоге, Таганский районный суд сообщил, что мужчину арестовали по делу о ДТП на два месяца, до 21 ноября текущего года. Гулиев будет находиться в СИЗО №5.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 21 сентября, в Москве на пересечении улицы Остоженка и переулка Померанцева. Столкнулись два автомобиля Infinity и Mercedes. Водитель Infinity проехал на красный сигнал светофора. После столкновения с Mercedes он вылетел на тротуар и сбил двух женщин, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. По информации ГИБДД, всего в аварии пострадали три человека.

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