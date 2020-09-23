Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Черным морем

Российские истребители Су-27 поднимались в небо на перехват двух бомбардировщиков ВВС США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Две приближающиеся к российской границе воздушные цели цели над нейтральными водами Черного моря обнаружили средства контроля воздушного пространства. Чтобы их опознать были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Уточняется, что воздушные цели были опознаны как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США. Су-27 сопроводили их над акваторией Черного моря.