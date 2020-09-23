Прибывающих из-за границы россиян обязали самоизолироваться до теста на COVID-19

Граждане РФ, прибывающие в страну из-за рубежа на самолете, до получения результатов теста на коронавирус должны будут соблюдать режим самоизоляции на дому. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России.

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», -сказано в документе, опубликованном в на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу с четверга, 24 сентября. Напомним, россияне, прилетевшие из-за границы домой должны сдать анализ в течение трех дней с момента прибытия.