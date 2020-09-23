В Кремле анонсировали встречу Путина с победившими на выборах губернаторами

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 24 сентября, в режиме видеоконференции пообщается с губернаторами, победившими на сентябрьских выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, запланировано ли такое общение у президента, представитель Кремля ответил утвердительно: «Да».

Напомним, единый день голосования в России прошел 13 сентября. Губернаторы, которые переизбирались на пост, до участия в кампании заручились поддержкой главы государства. За последние несколько лет это были самые масштабные выборы: 83 региона, 9 тысяч избирательных кампаний и более 170 тысяч кандидатов.