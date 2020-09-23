Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Таможенники во Владивостоке выявили 54 мешка с радиоактивным песком из Китая

Роман Захаров
20:44 23.09.2020
Естественный радиационный фон груза был в среднем превышен в 50 раз.
© Видео: ФТС РФ © Фото: ФТС РФ

Пятьдесят четыре мешка с радиационно опасным гранатовым абразивным песком обнаружили таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Товар прибыл на судне в двух контейнерах из Китая. Его естественный радиационный фон был в среднем превышен в 50 раз.

Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин, на некоторых мешках с песком уровень излучения составлял 6,6 мкЗв/ч и 8 мкЗв/ч при естественном фоне 0,09 мкЗв/ч, что в единичных случаях превышало фон в 73 и 88 раз соответственно.

Радиоактивный груз весом более 54 тонн сотрудники таможни передали на оценку в санитарно-карантинный пункт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в пункте пропуска Морской порт Владивосток. После проведенной оценки было решено запретить ввоз товара и его обратный вывоз.

С начала текущего года владивостокские таможенники выявили 19 случаев перемещения через границу радиационно опасных объектов. Ранее на импортном направлении таможенники обнаружили шесть радиоактивных объектов: автомобиль, части автомобилей и экскаватор из Японии, части вертолета из Германии, паллет со сварочными аксессуарами из КНР. Все они были запрещены к ввозу.

На экспортном направлении обнаружено 11 источников ионизирующего излучения: восемь стрелочных измерительных приборов в составе лома черных металлов, два металлических предмета, имеющих радиоактивное загрязнение, и компас у члена экипажа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
20:09 В стране и мире
Прибывающих из-за границы россиян обязали самоизолироваться до теста на COVID-19
16:20 В стране и мире
Видео
В МИД РФ заявили о расширении «черного списка» невъездных граждан ЕС
17:03 В стране и мире
Видео
СМИ: Пентагон закупил бронежилеты на деньги, выделенные на борьбу с пандемией COVID-19
13:48 В стране и мире
Видео
Путин сообщил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%
12:44 Армия
Видео
Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 совершили полет над Белоруссией в рамках учений «Славянское братство - 2020»
Популярное
Популярное
«Алина не крепостная»: Рудковская ответила на обвинения в переманивании фигуристов
Российские ученые открыли универсальный антибиотик
В Роскачестве рассказали, куда могут пропадать фото и документы в смартфоне
Видео
Ночь страха: что пережили жители Иркутска во время мощного землетрясения
Видео
«Тормозной путь все видели»: друг участника громкого ДТП в центре Москвы раскрыл детали аварии
Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.