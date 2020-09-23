Таможенники во Владивостоке выявили 54 мешка с радиоактивным песком из Китая

Пятьдесят четыре мешка с радиационно опасным гранатовым абразивным песком обнаружили таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Товар прибыл на судне в двух контейнерах из Китая. Его естественный радиационный фон был в среднем превышен в 50 раз.

Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин, на некоторых мешках с песком уровень излучения составлял 6,6 мкЗв/ч и 8 мкЗв/ч при естественном фоне 0,09 мкЗв/ч, что в единичных случаях превышало фон в 73 и 88 раз соответственно.

Радиоактивный груз весом более 54 тонн сотрудники таможни передали на оценку в санитарно-карантинный пункт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в пункте пропуска Морской порт Владивосток. После проведенной оценки было решено запретить ввоз товара и его обратный вывоз.

С начала текущего года владивостокские таможенники выявили 19 случаев перемещения через границу радиационно опасных объектов. Ранее на импортном направлении таможенники обнаружили шесть радиоактивных объектов: автомобиль, части автомобилей и экскаватор из Японии, части вертолета из Германии, паллет со сварочными аксессуарами из КНР. Все они были запрещены к ввозу.

На экспортном направлении обнаружено 11 источников ионизирующего излучения: восемь стрелочных измерительных приборов в составе лома черных металлов, два металлических предмета, имеющих радиоактивное загрязнение, и компас у члена экипажа.