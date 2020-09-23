Посольство: РФ может принять зеркальные меры после высылки дипломатов из Болгарии

В посольстве РФ в Болгарии заявили, что Москва оставляет за собой право на принятие ответных «зеркальных» мер после высылки российских дипломатов из Болгарии.

Ранее в МИД Болгарии отметили, что высылают из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже.

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер»,- говорится в сообщении, опубликованном в Facebook дипмиссии.

Также в заявлении сказано, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений.

По словам представителей посольства РФ в Болгарии, сотрудники дипмиссии покинут страну пребывания в указанный в ноте срок.