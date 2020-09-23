В крови найдены наркотики: виновнику ДТП на Остоженке ужесточили обвинение

Виновник ДТП на Остоженке в Москве на момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим следствие переквалифицировало обвинение на более тяжкое.

Ранее против молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

«Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения… Принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое. Таким образом, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ», - цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк МВД Медиа.

Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы сроком на семь лет.

Авария произошла 21 сентября на пересечении Остоженки с переулком Померанцева. По предварительным данным, водитель Infiniti выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, после чего его отбросило на тротуар с пешеходами. Трех человек, среди которых двое пешеходов и пассажирка Infiniti, с тяжелыми травмами госпитализировали.