В стране и мире Социальные гарантии, развитие экономики и защита природы: каким было выступление Путина перед Советом Федерации Константин Коковешников Обращаясь к сенаторам, глава государства поблагодарил их за активное участие в работе над поправками в Конституцию. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин встретился с полным составом Совета Федерации в Александровском зале в первый день начала осенней сессии. Это первое мероприятие в Кремле после начала пандемии с таким количеством участков. Обращаясь к сенаторам, глава государства поблагодарил их за активное участие в работе над поправками в Конституцию. Накануне президент внес первый пакет законопроектов по реализации ее основных положений в Госдуму. «Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества», - заявил президент. Он отметил, что предстоит качественное развитие всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России как правового социального государства, затрагивают такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, вопросы занятости и оплаты труда, социальных гарантий. «Граждане страны стали настоящими соавторами основного закона, обновленного основного закона, и граждане должны в полной мере ощущать действие принятых поправок в своей повседневной жизни», - добавил российский лидер. Изменения в основной закон страны существенно расширяют полномочия обеих палат парламента. Госдума получает возможность формировать правительство, а Совет Федерации - утверждать руководителей силовых ведомств. «Наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России. А это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, банках», - отметил Путин. По его словам, человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его могли бы «посадить на крючок», поставить в зависимость. Важнейший приоритет для России – дети, подчеркнул глава государства в своей речи. Государство сделает все возможное для их всестороннего развития: проект бюджета на ближайшие три года подразумевает серьезное увеличение расходов, направленных на поддержку семей с детьми. «Расходы на реализацию Послания 2020 года возрастают с 0,7 триллиона рублей до 1,2 триллиона рублей в 2023 году, то есть на 80 процентов будет рост. Уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей. Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребенка, как вы знаете. И что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться», - пояснил российский лидер. С января размер материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи и составит 640 тысяч рублей. Еще на 17 тысяч вырастут выплаты за рождение первого ребенка. Их размер превысит 480 тысяч рублей. Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении пособия для семей, чей доход не превышает прожиточного минимума, принятого в регионе. Кроме этого, он потребовал обеспечить семьи местами в детских садах и яслях. «Да, наши планы, меры поддержки были сформулированы в принципиально иной ситуации. Но это не означает, что мы можем позволить себе отказаться, отступить от взятых обязательств. Наоборот, нужно быстрее реализовать их на практике, чтобы поддержать российские семьи», - отметил он. С 1 сентября семь миллионов детей уже обеспечены бесплатным горячим питанием в начальных школах. В следующем году на эти цели заложено 40 млрд рублей. Вдвое больше потратят на создание новых учебных мест - в основном, на селе - и надбавку за классное руководство по всей России. «Прошу Совет Федерации, министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов. Никакие срывы здесь недопустимы. И даже не обсуждается. Все должно быть сделано в срок. Но напомню и о другом: все прежние доплаты, в том числе региональные, необходимо сохранить и выплачивать в полном объеме. Иначе все это утратит смысл, наши федеральные выплаты. Учитель должен это видеть, что называется, по своей зарплатной ведомости. И федеральная доплата за классное руководство должна проходить в ней отдельной строкой, а не размываться нигде», - обратился Путин к сенаторам. Президент напомнил о беспрецедентной ситуации, сложившейся из-за пандемии: доходы бюджета снизились более чем на 11 процентов, а расходы, напротив, выросли на 23. Президент гарантировал, что все социальные обязательства, несмотря на снижение цен на нефть, будут выполнены. Россия теперь не так зависима от их колебаний, отметил глава государства. «Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70 процентов. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России», - объяснил он. Одна из ключевых задач, по словам Путина, снижение уровня бедности. Государство предлагает гражданам заключить социальный контракт: пройти переподготовку по востребованным специальностям или открыть собственное дело. Уровень безработицы в России, хотя и остается далеким от критических показателей в ряде западных стран, продолжает расти и уже превышает 6 процентов. Сохранить штат в полном объеме призвана программа по списанию кредитов для частных компаний, а также налоговые льготы. За счет них в следующем году у бизнеса высвободится почти триллион рублей. «Эти ресурсы могут и должны быть в приоритетном порядке направлены на развитие и инвестиции и, безусловно, на повышение зарплаты работников… Несмотря на существенный объем выпадающих доходов фондов социального и медицинского страхования, Пенсионного фонда, все наши обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи будут, безусловно, выполнены. Мы профинансируем их из федерального бюджета в полном объеме», - заметил Путин. Президент также пообещал обеспечить опережающий рост пенсий. В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента - это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. «То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», - подчеркнул он. Следующий тезис выступления: государство меняет структуру экономики в пользу высокотехнологичных отраслей. Для IT-компаний налог на прибыль снижен революционно - сразу в шесть раз, до трех процентов. Налоги на сверхдоходы для сырьевых компаний, напротив, увеличат. Начиная со следующего года – те компании, доходы которых превысят пять млн рублей, будут платить на 2 процента больше. Это принесет в казну более 60 млрд рублей. Но пойдут они на вполне конкретные цели. «Как я и говорил, все эти средства, и люди должны об этом знать, вообще в целом граждане и люди, которые будут платить эти дополнительные 2 процента, что все эти средства целевым образом будут направляться на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми, а также редкими, так называемыми орфанными заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, медицинских изделий, на проведение высокотехнологичных операций, в том числе и за рубежом, если это потребуется. И вновь обращаю на это внимание: все уже действующие федеральные и региональные программы лечения детей, расходы на лекарственные препараты должны быть обязательно сохранены, обращаю на это внимание наших коллег в регионах Российской Федерации», - уточнил Путин. По словам президента, ситуация с коронавирусом позволила всем осознать ценность человеческой жизни. Врачи вели себя как настоящие герои. Российская система здравоохранения выстояла и теперь готова к возможной второй волне и борьбе со всплеском сезонных заболеваний. «Уже построены и введены в эксплуатацию новые медицинские центры, которые готовы функционировать как современные инфекционные стационары, создан резерв лекарств и средств защиты. Наши ученые первыми в мире создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса. Вы видели, наверное, мое вступление на Генассамблее ООН. Сотрудники ООН обратились к нам с просьбой оказать им соответствующее содействие, в том числе и по вакцинированию. Мы, конечно, это сделаем, особенно в нашем регионе», - отметил российский лидер. Пандемия коронавируса заставила отложить планы по модернизации первичного звена здравоохранения на полгода. Но пересматривать их государство не намерено. И уже в 2021-м выделит на ремонт и строительство больниц, поликлиник и ФАПов 90 млрд рублей. Не забудут и об экологии. Расходы по одноименному нацпроекту вырастут в полтора раза. А всего за три года на защиту окружающей среды направят почти триллион рублей. «Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и восстановление лесов. Будет продолжено финансирование работ по ликвидации свалок на территориях городов и объектов, накопленного экологического вреда. В том числе, как мы и договаривались, в федеральном бюджете должны быть предусмотрены средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области. Там ситуация сложная», - пояснил Путин. При подготовке бюджета приоритетными будут программы, напрямую определяющие качество жизни людей. В следующем году по всей России заработают 17 научных центров, в которых будут вести прорывные исследования. Еще одна тема - дороги. На их строительство в ближайшие три года, с учетом региональных фондов, планируют направить 6 трлн рублей. Они пойдут, в том числе, на автомобильные магистрали в обход городов, например Тольятти и Краснодара. Предстоит построить скоростную трассу Москва - Казань протяженностью 800 км. «Это проект даст импульс деловой активности, усилит экономические связи и повысит инвестиционную привлекательность регионов Центральной России и Поволжья, поможет полнее раскрыть их уникальный туристический потенциал, в том числе прекрасных, замечательных древних городов нашей страны, культурных и духовных сокровищниц России, таких как Муром, Дивеево, многих других наших исторических центров», - сказал глава государства. Говорил президент и о культурных объектах. «Кстати говоря, не хочется нарушать благостного течения моего сообщения, моего выступления перед вами, но не могу не сказать, и обращаю на это внимание представителей города Санкт-Петербурга, о реконструкции и ремонте Санкт-Петербургской консерватории. Замечательная и своевременная идея реконструировать. Скоро она превратится просто в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно работают. Я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца, до логического завершения», - акцентировал внимание Путин. В ответном слове председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила президента за предложенные законодательные инициативы. Она также отметила, что успехи России на международной арене не дают покоя некоторым партнерам. «В ход в очередной раз запускается бездоказательная, сделанная, можно сказать, топорно, на коленке история по уже известным лекалам. Даже не удосуживаются менять сценарии. Цели очевидны, Вы также об этом говорили, мы с этим согласны, – сдержать экономическое развитие России, ее растущий политический вес в мире, заставить отказаться от независимой внешней политики, а по сути, от суверенитета, подчинить Россию. Поводы будут придумывать все новые. Здесь у нас не должно быть и нет никаких иллюзий, расслабляться, конечно, нам нельзя», - сказала Матвиенко. Состав Совета Федерации после единого дня голосования существенно обновился. В нем появилось сразу 20 новых представителей регионов, а у Матвиенко - уже два первых заместителя. Теперь всем им предстоит претворить в жизнь предложения президента. На первом месте, по словам Путина, должна быть забота о благополучии людей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует