В стиле «Шоушенка»: что известно о громком побеге через подкоп в Дагестане

В Дагестане шестеро опасных преступников сбежали из колонии строгого режима. Заключенные выбрались через собственноручно выкопанный тоннель. Сейчас все силы брошены на то, чтобы отыскать преступников.

Сотрудники УФСИН РФ по Республике Дагестан выясняют, как так вышло, что заключенные целый год незаметно прокладывали подземный ход, ведь копать пришлось немало. Это несколько десятков метров до забора, вдоль которого постоянно ходят патрули.

Уже установлено, что внутри было проведено электричество. Заключенные укрепили в тоннеле стены и потолок. Сам тоннель обнаружили минувшей ночью при проведении обхода на КСП. Позже по тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН.

Установлено, что беглецы в возрасте от 21 до 31 года. Это шестеро мужчин, осужденных на сроки от восьми до 15 лет по статьям о контрабанде, наркотиках и убийствах.

Когда именно сбежали преступники, и хватились ли бы их, если бы не был обнаружен тоннель, пока неизвестно. Не понятно и когда он был построен. На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело, речь пока только о халатности сотрудников колонии.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Дагестан Расул Темирбеков отметил, что данное обстоятельство стало возможно благодаря ненадлежащему исполнению лицами руководства должностных обязанностей.

Беглецам, если их найдут, грозят новые сроки. От пяти лет лишения свободы. Сама колония находится в поселке Шамхал, это пригород Махачкалы.