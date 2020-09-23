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Командующий ВДВ Сердюков рассказал о задачах десантников в активной фазе учений «Славянское братство - 2020»

Анна Касаткина
19:02 23.09.2020
Российские военнослужащие отработают различные эпизоды контртеррористических операций.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Боевые возможности десантников на учениях «Славянское братство - 2020» оценивает командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков. Под Брест группу Ивановского соединения перебросила военно-транспортная авиация.

Совместно с прибывшими ранее псковскими и тульскими десантниками, а также подразделениями белорусских сил они отработают различные эпизоды контртеррористических операций.

«Выполняются задачи по действиям наших подразделений в рамках тактической международной группы, которая выполняет задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований в населенных пунктах, осуществляет десантирование по-штурмовому, используя вертолеты, и парашютным способом, используя самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил», - рассказал Сердюков.

В рамках активной фазы учений над Белоруссией также пролетели шесть российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3, которые сбросили бомбы на объекты условного противника на полигоне Ружанский.

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