В стране и мире Командующий ВДВ Сердюков рассказал о задачах десантников в активной фазе учений «Славянское братство - 2020» Анна Касаткина Российские военнослужащие отработают различные эпизоды контртеррористических операций. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Боевые возможности десантников на учениях «Славянское братство - 2020» оценивает командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков. Под Брест группу Ивановского соединения перебросила военно-транспортная авиация. Совместно с прибывшими ранее псковскими и тульскими десантниками, а также подразделениями белорусских сил они отработают различные эпизоды контртеррористических операций. «Выполняются задачи по действиям наших подразделений в рамках тактической международной группы, которая выполняет задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований в населенных пунктах, осуществляет десантирование по-штурмовому, используя вертолеты, и парашютным способом, используя самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил», - рассказал Сердюков. В рамках активной фазы учений над Белоруссией также пролетели шесть российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3, которые сбросили бомбы на объекты условного противника на полигоне Ружанский. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует