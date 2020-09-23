«Десятки миллиардов долларов»: эксперт оценил возможные потери экономики Германии при отмене «Северного потока - 2»

На территории Евросоюза, а конкретно - Германии, снова слышны призывы остановить прокладку уже практически завершенного «Северного потока - 2». На данный момент строительство газопровода завершено уже на 93%. К каким потерям может привести отказ от практически завершенного трубопровода для ФРГ и кто пытается противостоять отмене, в эфире программы «Специальный репортаж» рассказал политолог Александр Асафов.

«По самым разным оценкам, Германия потеряет десятки миллиардов долларов (в случае отказа от завершения строительства «Северного потока - 2». - Прим. ред.), точную сумму установить нельзя, но это потери и для населения, и для промышленности. Поэтому шесть глав регионов, шесть глав немецких земель в бундестаге при попытке голосования за отмену строительства «Северного потока - 2» резко высказались о том, что газопровод останется, его нужно завершать. И они намерены приложить все силы, чтобы это сделать, поскольку от этого зависит экономика Германии», - заявил эксперт.

Между тем в Кремле прокомментировали выступления немецких политиков и журналистов с призывами прекратить строительство «Северного потока - 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода, и отметил, что на каждое новое заявление об отмене прокладки трубопровода появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений.