США ввели новые санкции против России

Министерство финансов США ввело санкции против восьми граждан России и выходцев из нее. В «черный список» попали также семь российских и финских организаций. Об этом говорится на сайте американского Минфина.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и из-за ситуации на Украине.

Под санкции попали компании Lobaye Invest из ЦАР, ООО «М-Финанс» и АО «НПП ПТ «Океанос» из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что власти США ввели санкции в отношении трех граждан Российской Федерации и одного украинца из-за их якобы вмешательства в американские президентские выборы.