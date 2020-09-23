Путин объяснил разницу между поддержкой российских и иностранных производителей

Производителям «за бугром» постоянно оказывается скрытая поддержка, в то время как в России поддерживают производителей согласно принципам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что «либеральная часть» российских экономистов настаивает на том, что на отечественном рынке должна соблюдаться конкуренция.

«Мы никогда не добьемся конкуренции, потому что там, за бугром, производителям постоянно оказывается скрытая поддержка, мы ее просто не видим… А мы должны, не нарушая определенных принципов ВТО, оказывать поддержку своим производителям», - сказал Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

Президент отметил, что так государство и поступает, решения уже приняты - например, по объемам закупок и по квотированию.