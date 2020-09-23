Путин наградил медалью «Герой труда» атомщика Георгия Рыкованова

Российский лидер Владимир Путин в Кремле провел встречу с работниками атомной отрасли. В частности, президент поздравил с присвоением за укрепление обороноспособности страны звания «Герой труда» Георгия Рыкованова.

Сейчас он является научным руководителем Российского федерального ядерного центра. При непосредственном участии Рыкованова были разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые до сих пор находятся на вооружении Российской армии.

Также Путин подчеркнул, что российская атомная отрасль в настоящий момент находится на подъеме, о чем свидетельствует реализация масштабных проектов, в том числе внедрение следующего поколения реакторов.