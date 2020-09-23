На Байкале уровень воды превысил критическую отметку

В Бурятии власти заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС из-за роста уровня воды на Байкале. По последним данным, он превысил критическую отметку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В среду, 23 сентября, в правительстве состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС, где обсуждался вопрос, связанный с Байкалом.

«В ходе заседания министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев сообщил, что начиная с 14 сентября уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457,0 м. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 м по тихоокеанской системе высот», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Отмечается, что Минприроды Бурятии было поручено подготовить обращение в Межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС о рассмотрении вопроса об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС.