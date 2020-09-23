СМИ: Пентагон закупил бронежилеты на деньги, выделенные на борьбу с пандемией COVID-19

В Пентагоне разгорелся большой финансовый скандал. Дело в том, что военных заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств. Об этом сообщило издание Washington Post.

Речь идет о сумме в один миллиард долларов. Средства выделили Министерству обороны на борьбу с пандемией коронавируса. Но деньги, как сообщает издание, пошли на производство парадной формы, бронежилетов и беспилотников.

При этом США занимают первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В конгрессе усомнились в законности такого подхода к расходам и требуют провести соответствующее расследование.

Напомним, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 7 098 766 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 29 693 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в США составляет 205 503 человека.