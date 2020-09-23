Путин заявил, что с 1 января размер материнского вырастет почти на 23 тысячи

В следующем году размер материнского капитала в России возрастет до 639 тысяч 432 рублей. Тема поддержки семей поднималась на встрече президента Владимира Путина с Советом Федерации.

В текущем году общий размер материнского капитала в России увеличился до 616 тысяч 617 рублей, напомнил президент, выступая перед сенаторами. Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребенка.

«И что так же важно — материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля», - сказал Путин.

На встрече президент также подчеркнул, что все социальные обязательства государства, несмотря на сложности, вызванные глобальной пандемией коронавируса, профинансируют в полном объеме и ресурсов для этого достаточно.

Президент впервые собрал сенаторов в таком формате, чтобы обсудить приоритеты в ближайшей перспективе. В ее основе, отметил Путин, лежит реализация послания Федеральному собранию.