Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что с 1 января размер материнского вырастет почти на 23 тысячи

Анна Касаткина
16:10 23.09.2020
Тема поддержки семей поднималась на встрече президента с Советом Федерации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Candid_Shots, Pixabay

В следующем году размер материнского капитала в России возрастет до 639 тысяч 432 рублей. Тема поддержки семей поднималась на встрече президента Владимира Путина с Советом Федерации.

В текущем году общий размер материнского капитала в России увеличился до 616 тысяч 617 рублей, напомнил президент, выступая перед сенаторами. Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребенка.

«И что так же важно — материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля», - сказал Путин.

На встрече президент также подчеркнул, что все социальные обязательства государства, несмотря на сложности, вызванные глобальной пандемией коронавируса, профинансируют в полном объеме и ресурсов для этого достаточно.

Президент впервые собрал сенаторов в таком формате, чтобы обсудить приоритеты в ближайшей перспективе. В ее основе, отметил Путин, лежит реализация послания Федеральному собранию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
15:09 Спорт
Видео
«Повод заявить о себе»: Бестемьянова прокомментировала ситуацию с переманиванием фигуристов
14:31 Армия
Видео
Высадка БТР на побережье: эффектные кадры учений «Кавказ-2020»
13:48 В стране и мире
Видео
Путин сообщил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%
12:44 Армия
Видео
Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 совершили полет над Белоруссией в рамках учений «Славянское братство - 2020»
11:33 В стране и мире
Видео
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Популярное
Популярное
«Алина не крепостная»: Рудковская ответила на обвинения в переманивании фигуристов
Российские ученые открыли универсальный антибиотик
В Роскачестве рассказали, куда могут пропадать фото и документы в смартфоне
Видео
Ночь страха: что пережили жители Иркутска во время мощного землетрясения
Видео
«Тормозной путь все видели»: друг участника громкого ДТП в центре Москвы раскрыл детали аварии
Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.