В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбрать медицинскую маску

В Роспотребнадзоре объяснили, что детям до года не рекомендуется носить медицинские маски в качестве защиты от респираторных заболеваний, в том числе коронавируса. Это может привести к нарушению дыхания и ухудшить состояние здоровья ребенка. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Нужно сказать больше о маленьких детях до трех лет. Не желательно их брать с собой, потому что и правильное ношение маски будет вряд ли обеспечено в таком возрасте, и особенно в период первого года жизни это может нарушать дыхание и ухудшать состояние ребенка», - отметила специалист во время прямого эфира в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Руженцова считает, что детей уже с трех лет можно обучать правилам ношения масок. В частности, это важно потому, что дети являются переносчиками коронавируса и могут заразить окружающих В том числе, своих пожилых родственников.

Также, по словам специалиста, заболевшие и носители инфекции ни в коем случае не должны использовать респиратор с клапаном.

«Если мы используем респиратор с клапаном для выдоха, мы должны понимать, что выдох происходит беспрепятственно - это облегчает дыхание, но это не создает барьера для распространения инфекции от инфицированного, от болеющего человека к окружающим», - подчеркнула Руженцова.

По ее словам, обязательно нужно подобрать респиратор, чтобы он комфортно был расположен на лице и не было зазоров при таком использовании. Только в этом случае максимальная гарантия от инфицирования обеспечена.

Руженцова также отметила, что ношение медицинской маски при астме не противопоказано. Однако, если у человека есть индивидуальная непереносимость, нужно подобрать подходящий материал изделия.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили эффективность масок при борьбе с вирусами. По словам специалистов, маска должна плотно прилегать к носу и рту и меняться с периодичностью один раз в два-три часа.