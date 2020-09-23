В Минобрнауки оценили вероятность закрытия российских вузов на фоне пандемии

Вопрос о приостановке работы российских вузов из-за пандемии коронавируса не рассматривается. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По его словам, отдельные случаи заболевания в университетах фиксируются, но министерство прилагает усилия для того, чтобы не допустить массовых вспышек.

«Мы ведем ежедневный мониторинг, у нас, конечно, все равно в разных регионах, в разных университетах есть случаи, когда либо студенты, либо преподаватели (заражаются. - Прим. ред.)», - сказал Фальков.

Из резервного фонда правительства бюджетным и автономным образовательным учреждениям, в том числе на тестирование на COVID-19, выделено восемь миллиардов рублей. В вузах действует масочный режим. Исключение сделано только для занятий творческой направленности, а также для преподавателей, ведущих лекции.