Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Калужской области презентовали первый в России карбоновый полигон

Виктория Ивашечкина
16:32 23.09.2020
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил важность и актуальность появления подобного рода проектов.
В Калужской области презентовали первый в России карбоновый полигон
© Фото: Ctrl2GO

В России создали первый в стране карбоновый полигон для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов. Проект реализуется на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 гектаров в Калужской области.

На полигоне «Карбон» прошел научный семинар, в котором приняли участие глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, губернатор Калужской области Владислав Шапша. Так, Фальков отметил важность и актуальность появления подобного рода проектов.

«Сохранение окружающей среды при растущем антропогенном воздействии является одним из ключевых приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», - отметил министр.

Объем мирового рынка торговли карбоновыми квотами оценивается в 100 миллиардов долларов. Об этом заявил генеральный директор группы Ctrl2GO, которая является инициатором проекта, Алексей Белинский.

«К 2030 году ожидается его многократный рост, что сделает карбоновую отрасль одной из ведущих в мировой экономике. В ходе работ на полигоне в Калужской области будет реализован комплекс инновационных научных и технологических решений», - отметил Белинский.

Отмечается, что научные сотрудники полигона занимаются сбором экологически значимой информации при помощи космических, беспилотных и наземных систем, созданием программных продуктов для обработки и использования полученной информации.

Работы на полигоне в Калужской области проходят в несколько этапов: создание цифровых моделей исследуемых эталонных участков, полевой анализ территории для расчета биомассы, видового состава растений и состояния почв, сбор информации при помощи космических и беспилотных систем, наземных сенсоров.

Полученный массив научной информации будет сведен в единый цифровой банк данных и проанализирован с использованием методик искусственного интеллекта, обработки больших массивов данных и машинного обучения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
16:20 В стране и мире
В МИД РФ заявили о расширении «черного списка» невъездных граждан ЕС
15:09 Спорт
Видео
«Повод заявить о себе»: Бестемьянова прокомментировала ситуацию с переманиванием фигуристов
14:31 Армия
Видео
Высадка БТР на побережье: эффектные кадры учений «Кавказ-2020»
13:48 В стране и мире
Видео
Путин сообщил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%
12:44 Армия
Видео
Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 совершили полет над Белоруссией в рамках учений «Славянское братство - 2020»
Популярное
Популярное
«Алина не крепостная»: Рудковская ответила на обвинения в переманивании фигуристов
Российские ученые открыли универсальный антибиотик
В Роскачестве рассказали, куда могут пропадать фото и документы в смартфоне
Видео
Ночь страха: что пережили жители Иркутска во время мощного землетрясения
Видео
«Тормозной путь все видели»: друг участника громкого ДТП в центре Москвы раскрыл детали аварии
Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.