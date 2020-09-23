В Калужской области презентовали первый в России карбоновый полигон

В России создали первый в стране карбоновый полигон для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов. Проект реализуется на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 гектаров в Калужской области.

На полигоне «Карбон» прошел научный семинар, в котором приняли участие глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, губернатор Калужской области Владислав Шапша. Так, Фальков отметил важность и актуальность появления подобного рода проектов.

«Сохранение окружающей среды при растущем антропогенном воздействии является одним из ключевых приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», - отметил министр.

Объем мирового рынка торговли карбоновыми квотами оценивается в 100 миллиардов долларов. Об этом заявил генеральный директор группы Ctrl2GO, которая является инициатором проекта, Алексей Белинский.

«К 2030 году ожидается его многократный рост, что сделает карбоновую отрасль одной из ведущих в мировой экономике. В ходе работ на полигоне в Калужской области будет реализован комплекс инновационных научных и технологических решений», - отметил Белинский.

Отмечается, что научные сотрудники полигона занимаются сбором экологически значимой информации при помощи космических, беспилотных и наземных систем, созданием программных продуктов для обработки и использования полученной информации.

Работы на полигоне в Калужской области проходят в несколько этапов: создание цифровых моделей исследуемых эталонных участков, полевой анализ территории для расчета биомассы, видового состава растений и состояния почв, сбор информации при помощи космических и беспилотных систем, наземных сенсоров.

Полученный массив научной информации будет сведен в единый цифровой банк данных и проанализирован с использованием методик искусственного интеллекта, обработки больших массивов данных и машинного обучения.