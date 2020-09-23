В МИД РФ заявили о расширении «черного списка» невъездных граждан ЕС

МИД РФ заявило о расширении «черного списка» представителей стран-членов и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве указали на ряд недружественных шагов ЕС в отношении РФ и ее граждан, которые были предприняты в последнее время, в обход существующих международных норм.

«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза», - уточняется в сообщении ведомства.

Представительству ЕС направлена нота МИД РФ, информирующая о таком шаге. В министерстве добавили, что в случае продолжения конфронтационной линии Брюсселя Москва оставляет за собой право на применение соответствующих мер.