СМИ сообщили о сильном пожаре в Кузьминках
Жители близлежащих домов услышали хлопок, а затем повалил дым.
© Видео: tatyanaorlovskaya Instagram © Фото: tatyanaorlovskaya Instagram
В московском районе Кузьминки произошел пожар. По словам жителей домов недалеко от места происшествия, был слышен сильный хлопок, после чего в небо повалил густой черный дым.
В столичном главке МЧС рассказали, что информации о хлопке к ним не поступало.
«Происходит возгорание стройматериалов на площади в 10 квадратных метров. На данный момент локализовано», - сообщили в ведомстве «360».
Очевидцы публикуют в социальных сетях фото и видео с места пожара.