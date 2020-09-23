СМИ сообщили о сильном пожаре в Кузьминках

В московском районе Кузьминки произошел пожар. По словам жителей домов недалеко от места происшествия, был слышен сильный хлопок, после чего в небо повалил густой черный дым.

В столичном главке МЧС рассказали, что информации о хлопке к ним не поступало.

«Происходит возгорание стройматериалов на площади в 10 квадратных метров. На данный момент локализовано», - сообщили в ведомстве «360».

Очевидцы публикуют в социальных сетях фото и видео с места пожара.