Спуск на дно Енисея: опубликованы первые кадры с места поиска советского бомбардировщика

Опубликованы первые кадры с места поиска советского военного бомбардировщика А-20 «Бостон» на дне Енисея. Видео было предоставлено Красноярским краевым отделением Русского географического общества.

Специалисты предположили, что найденный фрагмент является элементом обшивки самолета. Установлено, что судно упало в реку весной 1943 года. В составе экипажа находилось четыре человека. На берегу в районе крушения планируют установить памятный знак.

Ранее сообщалось, что водолазам на глубине около четырех метров удалось обнаружить предполагаемый обломок самолета А-20 «Бостон». Специалисты несколько часов с подводными металлоискателями тщательно обследовали территорию возле бывшего комбайнового завода.