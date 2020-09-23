Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана в столичном регионе
На официальном сайте Гидрометцентра опубликована прогностическая карта с предупреждением о густом тумане.
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение выдано из-за густого тумана.
«Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении на сайте учреждения.
Предупреждение о тумане и, как следствие, серьезном ограничении видимости, действует на территории столичного региона и области с 02:00 до 07:00 23 сентября.