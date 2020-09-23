В стране и мире Коронавирус Путин отметил значимость героического труда медработников в период пандемии Иван Линдеманн Также глава государства отметил, что российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонным всплескам инфекционных заболеваний. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Президент России Владимир Путин, выступая перед сенаторами, отметил особую значимость героического труда медицинских работников в период эпидемии коронавируса. «В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников и, конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли», - сказал президент. Также глава государства отметил, что российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонным всплескам инфекционных заболеваний. На встрече с сенаторами президент также сообщил о том, что материнский капитал в России будет индексироваться ежегодно. Кроме того, Путин обратил внимание на ситуацию с безработицей. Глава государства назвал ее напряженной, но заверил, что перед правительством уже поставлена задача восстановления занятости в следующем году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует