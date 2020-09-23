Путин отметил значимость героического труда медработников в период пандемии
Президент России Владимир Путин, выступая перед сенаторами, отметил особую значимость героического труда медицинских работников в период эпидемии коронавируса.
«В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников и, конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли», - сказал президент.
Также глава государства отметил, что российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонным всплескам инфекционных заболеваний.
На встрече с сенаторами президент также сообщил о том, что материнский капитал в России будет индексироваться ежегодно. Кроме того, Путин обратил внимание на ситуацию с безработицей. Глава государства назвал ее напряженной, но заверил, что перед правительством уже поставлена задача восстановления занятости в следующем году.