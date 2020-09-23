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Путин назвал ситуацию с безработицей в России напряженной

Иван Линдеманн
13:54 23.09.2020
При этом глава государства заверил, что перед правительством уже поставлена задача восстановления занятости в следующем году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Ситуация с безработицей в России остается напряженной, несмотря на беспрецедентные меры поддержки. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с сенаторами.

«У нас-то безработица подросла, к сожалению, на 1,7%. В некоторых странах там цифры совсем другие, критические. Но ситуация у нас остается напряженной. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы продолжил рост и в августе, и сейчас превышает 6% экономически активного населения», - отметил президент.

При этом глава государства заверил, что перед правительством уже поставлена задача восстановления занятости в следующем году. По словам президента, необходимо помочь людям, потерявшим работу, вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечивать свои семьи. Путин подчеркнул, что борьба с бедностью - ключевая цель.

«Эта проблема была и, к сожалению, остается пока одной из самых болезненных для общества. Она затрагивает миллионы людей в нашей стране, а в последнее время немножко обострилась в связи с эпидемией и теми последствиями, которые она имеет на экономику», - отметил глава государства.

По словам президента, одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт.

«Со следующего года он начинает внедряться по всей стране. В ближайшие три года на реализацию этой программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 млрд рублей», - сказал Путин.

По словам президента, эти средства должны помочь людям повысить квалификацию, найти новую работу или открыть свое небольшое дело. Путин добавил, что россияне на себе должны ощущать все права, предусмотренные поправками в Конституцию.

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