Путин сообщил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%

В 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Об этом сообщил Владимир Путин во время встречи с членами Совета Федерации.

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%», - сказал глава государства.

Президент России пояснил, что запланированная индексации более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в следующем году.