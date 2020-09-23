Путин сообщил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%
По словам президента РФ, это в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в следующем году.
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В 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Об этом сообщил Владимир Путин во время встречи с членами Совета Федерации.
«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%», - сказал глава государства.
Президент России пояснил, что запланированная индексации более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в следующем году.