Путин заявил, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно

Материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.

«Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей, право на 466 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка. И что также важно - материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля. Причем сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей», - сказал глава государства.

Как ранее заявили в Министерстве труда, в РФ в 2021 году маткапитал вырастет на 3,7%. Для семей, в которых родился первенец, он будет увеличен на 17 265 рублей. Вырастут выплаты и на рождение второго ребенка, если родители не получали деньги на первого.

Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка.