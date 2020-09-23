В Кремле заявили, что Путин пока не планирует посещать Минск

Владимир Путин пока не планирует посещать Минск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет», - сказал Песков.

Также Дмитрий Песков сообщил, что не обладает на данный момент информацией по поводу поздравления Владимиром Путиным Александра Лукашенко с инаугурацией.

«Я не могу вам сказать. Обычно бывают в протокольном порядке какие-то поздравления. Или, может быть, он решит позвонить. В настоящий момент я пока не обладаю такой информацией», - сказал Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что российский лидер поздравлял Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Ранее стало известно, что в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Он принес присягу и получил удостоверение.