В Дагестане возбудили уголовное дело о халатности из-за побега заключенных

После побега шести заключенных из исправительной колонии в Дагестане заведено уголовное дело о халатности. В настоящее время проводится служебная проверка. Об этом сообщили в региональном СК.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность")», - сказано на сайте следственного управления.

По версии следствия, осужденные сделали подкоп, через который совершили побег.

«Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей», - заявили в СК.

Из-за побега заключенных по тревоге поднят весь личный состав республиканской полиции. ФСИН сформирован оперативный штаб по розыску сбежавших преступников.