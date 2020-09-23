Тиньков заявил, что сделка с «Яндексом» будет слиянием, а не продажей

Известный банкир Олег Тиньков заявил, что сделка с «Яндексом» пока обсуждается. И это скорее будет слияние, а не продажа.

«Теперь про “продал” банк. Я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю “Яндекс”, мы две лучшие IT-компании страны, и там может быть куча синергий», - написал Тиньков в своем Instagram.

Он подчеркнул, что остается в «Тинькофф банке» и продолжит им заниматься, поэтому для клиентов ничего не изменится. Также банкир добавил, что остается и его бренд.

Ранее стало известно, что «Яндекс» сумел договориться о покупке с головной структурой банка «Тинькофф» TCS Group. Предположительная сумма сделки может составить 5,48 миллиарда долларов. Сообщалось, что речь идет о покупке 100% акций банка.

Известно, что сейчас банкир борется с раком. У него диагностирована острая форма лейкемии.