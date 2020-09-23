Лукашенко заявил, что вступает в должность президента с чувством особой гордости за белорусов

День вступления в должность президента является днем убедительной победы, заявил Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации, которая состоялась во Дворце независимости в среду, 23 сентября.

Глава государства подчеркнул, что, давая клятву на верность Отечеству, он испытывал особую гордость за белорусов.

«В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность прежде всего своих убеждений. День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», - заявил Лукашенко.

На церемонии инаугурации присутствовали высшие должностные лица, депутаты, члены Совета республики, руководители госорганов, СМИ, деятели науки, культуры и спорта. Согласно Конституции Белоруссии, Лукашенко принес присягу, а также подписал акт о принесении присяги. После этого председатель ЦИК Белоруссии вручила ему удостоверение президента.