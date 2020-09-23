Матвиенко заявила об обновлении состава Совета Федерации

Состав Совета Федерации ожидает серьезное обновление - в него войдут около 20 новых сенаторов. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, открывая первое заседание осенней сессии Совфеда.

«После прошедшего единого дня голосования Совет Федерации существенно изменится», - сказала спикер.

В среду, 23 сентября, работа палаты также началась со структурных изменений. Теперь у председателя два первых заместителя. Ими стали вице-спикер Андрей Турчак и новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

Как пояснила Матвиенко, у первого зампреда большой объем работы, поэтому нагрузку решено распределить. Это обусловлено еще и грядущими изменениями полномочий Совета Федерации. Накануне Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, связанных с поправками в Конституцию. В частности, закрепляется участие верхней палаты в назначении глав Минобороны, МВД, Минюста, МИД, МЧС.