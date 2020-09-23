Нетребко выписалась из больницы после лечения COVID-19

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко сообщила, что она вылечилась от коронавирусной инфекции и выписалась из больницы.

«Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием COVID», - написала звезда в своем аккаунте в Instagram.

Нетребко поблагодарила врачей и персонал Московской клинической больницы № 52 за быстрое и эффективное лечение, а также своих поклонников за поддержку.

«Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться», - написала Нетребко.

О своей госпитализации Анна Нетребко сообщила шесть дней назад. На тот момент она находилась в больнице и проходила лечение от «ковидной пневмонии». Она сообщила, что ее мужу и сыну ничего не угрожает.