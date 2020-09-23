Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.

В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости проходит церемония инаугурации. На торжественное мероприятие приглашены несколько сотен человек: это высшие должностные лица, депутаты, члены Совета республики, руководители госорганов, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Согласно Конституции Белоруссии президент вступает в должность после принесения присяги.

«Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности», - произнес Лукашенко, положив правую руку на Основной закон республики.

После этого избранный президент подписал акт о принесении присяги, а председатель ЦИК Белоруссии вручила ему удостоверение президента.

Напомним, что выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.