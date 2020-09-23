В Минздраве назвали болезни, ухудшающие течение коронавируса

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают состояние заболевших коронавирусом пациентов. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Она отметила, что данные заболевания сильно ухудшают прогноз заразившихся COVID-19.

«Сколько бы публикаций не было, эти три лидируют», - сказала специалист.

Кроме того, по словам Драпкиной, усугубляют течение болезни также хронические обструктивные заболевания легких.

Эксперт заявила - для того, чтобы уберечь себя о коронавируса, необходимо помнить о важности укрепления иммунитета. При этом врач сообщила, что употребление цинка не подтверждено серьезными исследованиями как профилактическое средство. То же самое касается и имбиря.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили эффективность масок при борьбе с вирусами. Специалисты отметили, что средство защиты должно плотно прилегать к носу и рту и меняться с периодичностью один раз в два-три часа.