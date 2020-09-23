Вирусолог рассказал, как действует новый универсальный антибиотик, открытый в Тюмени

Открытие ученых из Тюменского университета очень многообещающее. По всей видимости, этот препарат можно будет применять против бактерий и грибков. Об этом рассказал «Звезде» вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее тюменские ученые сообщили об обнаружении природного антибиотика эмерициллипсина А, который способен преодолевать лекарственную устойчивость патогенов. По словам исследователей, главной особенностью нового антибиотика является его универсальность.

«Судя по описанию, принцип действия препарата такой, что он разрушает клеточную стенку бактерий. И таким образом, она становится чувствительна к антибиотикам. Это необходимо, когда бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам, что сейчас случается сплошь и рядом. А этот препарат снимает эту защиту. И его, по-видимому, можно будет применять вместе с антибиотиками против бактерий и грибков», - пояснил Аграновский.

Ученые из Тюменского университета считают, что эмерициллипсин А возможно будет принимать не только в качестве самостоятельного средства, но и в составе многокомпонентных лекарственных препаратов.

«Будем надеяться, что это все действительно так. И это поможет. Это пептид - то есть совсем маленькая белковая цепь, выделенная из естественных источников. Звучит очень многообещающе», - заключил Аграновский.

Исследователи заявляют, что новый антибиотик можно будет вводить внутримышечно или обрабатывать им поверхностные раны. Сейчас продолжаются исследования свойств антибиотика и его тестирование.