В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму

В Крыму в рамках работы по предупреждению экстремистских акций и пропаганды терроризма задержаны граждане Украины и России. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что украинец 1998 года рождения прибыл на полуостров для поиска сообщников с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

«В сентябре 2020 года украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего 19 сентября 2020 года задержан сотрудниками УФСБ», - сказано в сообщении.

По месту пребывания гражданина Украины были обнаружены и изъяты листовки экстремистского содержания, а также средства связи, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.

В отношении мужчины следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения украинца под стражу.

Спустя два дня, 21 сентября, в Крыму был задержан гражданин России 1992 года рождения, причастный к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма.

«Житель Евпатории, используя личную страницу социальной сети, разделяя и поддерживая деятельность украинских националистических группировок, разместил материалы с угрозами осуществления взрыва административных зданий Республики Крым», - заявили в УФСБ.

У россиянина обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, а также предметы, похожие на огнестрельное оружие и боеприпасы.

В отношении мужчины следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по следующим статьям: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ».

В настоящее время россиянин также заключен под стражу.