В стране и мире В Москве проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Борисовым Тамара Астапенкова Его похоронят на Востряковском кладбище. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" В среду, 23 сентября, в Москве на Большой сцене Театрального института имени Щукина проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Борисовым. Поклонники смогут проститься с телеведущим с 11.00 до 13.00. Похоронят Борисова на Востряковском кладбище в Москве. Напомним, что 71-летний Михаил Борисов почувствовал себя плохо во время съемок программы 19 сентября. Врачи экстренно госпитализировали телеведущего, но спасти не смогли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует