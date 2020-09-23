В Москве проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Борисовым
Его похоронят на Востряковском кладбище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В среду, 23 сентября, в Москве на Большой сцене Театрального института имени Щукина проходит церемония прощания с телеведущим Михаилом Борисовым.
Поклонники смогут проститься с телеведущим с 11.00 до 13.00. Похоронят Борисова на Востряковском кладбище в Москве.
Напомним, что 71-летний Михаил Борисов почувствовал себя плохо во время съемок программы 19 сентября. Врачи экстренно госпитализировали телеведущего, но спасти не смогли.