Экипаж МКС избежал столкновения с неустановленным объектом на орбите
Для изменения высоты полета МКС пришлось задействовать двигатели пристыкованного грузового корабля «Прогресс».
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Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил маневр уклонения от столкновения с неустановленным космическим объектом, предположительно мусором.
Для этого пришлось временно изменить высоту полета орбитальной станции при помощи непродолжительного включения двигателей грузового корабля «Прогресс», сообщает Центр управления полетами в американском Хьюстоне.
Сейчас на борту МКС продолжают нести космическую вахту россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди, напоминает РИА Новости.