Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пропавшая дочь известного московского модельера найдена живой

Ян Брацкий
00:31 23.09.2020
Сейчас ребенок находится в отделе полиции, где с ней беседует психолог.
© Видео: nfashion.ru, instagram © Фото: nfashion.ru, instagram

В Москве найдена живой 12-летняя школьница, которая оставила родителям прощальную записку и сбежала из школы. На поиски девочки были мобилизованы столичные полицейские и спасатели.

Перед исчезновением ребенок попал в объектив камеры видеонаблюдения, которая установлена на входе в здание школы в Монетчиковском переулке.

О том, что девочка нашлась в социальных сетях сообщила ее мать, однако история далека от завершения.

«Я шоке, потому что моя дочь сейчас говорит про меня жуткие вещи. Я не понимаю почему. Я не ругалась с ней. Считаю, что есть какие-то заинтересованные лица, которые меня пытаются очернить», - заявила мать девочки Надежда Славина.

Сейчас ребенок находится в отделе полиции, где с ней беседуют психологи и следователи. Сообщается, что девочку будут охранять и возьмут у нее необходимые анализы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
23:27 В стране и мире
Орбиту полета МКС изменят из-за угрозы столкновения с неопознанным объектом
19:09 В стране и мире
Видео
Путин: для восстановления экономики после пандемии потребуются нестандартные решения
20:27 В стране и мире
Видео
Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства РФ
23:46 В стране и мире
Еще 16 человек умерли от коронавируса в Москве
22:22 В стране и мире
Видео
Путин внес законопроект об участии Совфеда в назначении глав силовых ведомств
Популярное
Популярное
Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни
В Роскачестве рассказали, куда могут пропадать фото и документы в смартфоне
В Минздраве оценили шансы на развитие рака у бросивших курить
Видео
Ночь страха: что пережили жители Иркутска во время мощного землетрясения
Видео
«Тормозной путь все видели»: друг участника громкого ДТП в центре Москвы раскрыл детали аварии
Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.