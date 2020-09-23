Пропавшая дочь известного московского модельера найдена живой

В Москве найдена живой 12-летняя школьница, которая оставила родителям прощальную записку и сбежала из школы. На поиски девочки были мобилизованы столичные полицейские и спасатели.

Перед исчезновением ребенок попал в объектив камеры видеонаблюдения, которая установлена на входе в здание школы в Монетчиковском переулке.

О том, что девочка нашлась в социальных сетях сообщила ее мать, однако история далека от завершения.

«Я шоке, потому что моя дочь сейчас говорит про меня жуткие вещи. Я не понимаю почему. Я не ругалась с ней. Считаю, что есть какие-то заинтересованные лица, которые меня пытаются очернить», - заявила мать девочки Надежда Славина.

Сейчас ребенок находится в отделе полиции, где с ней беседуют психологи и следователи. Сообщается, что девочку будут охранять и возьмут у нее необходимые анализы.