Снова лето: в Москве установится августовская погода

В Москву пришла вторая волна бабьего лета, которая сохранится в городе на протяжении всей текущей недели. Об этом рассказал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в дневные часы в центре города температура будет превышать 20 градусов тепла по Цельсию. При этом эксперт подчеркнул, что такие показатели нехарактерны для третьей декады сентября и соответствуют второй половине августа.

«Такую погоду в центре Европейской России будет формировать антициклон, его влияние продлится до конца месяца», - объяснил Леус в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Синоптик также предупредил, что уже на следующей неделе в столице станет прохладнее: столбики термометров опустятся до отметок +15...+19. В то же время, по словам специалиста, погода будет ясной и осадков ждать не стоит.