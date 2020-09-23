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Снова лето: в Москве установится августовская погода

Роман Захаров
00:24 23.09.2020
До конца текущей недели в столице в дневные часы столбики термометров не опустятся ниже отметки +20 градусов.
Снова лето: в Москве установится августовская погода
© Фото: pixabay

В Москву пришла вторая волна бабьего лета, которая сохранится в городе на протяжении всей текущей недели. Об этом рассказал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в дневные часы в центре города температура будет превышать 20 градусов тепла по Цельсию. При этом эксперт подчеркнул, что такие показатели нехарактерны для третьей декады сентября и соответствуют второй половине августа.

«Такую погоду в центре Европейской России будет формировать антициклон, его влияние продлится до конца месяца», - объяснил Леус в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Синоптик также предупредил, что уже на следующей неделе в столице станет прохладнее: столбики термометров опустятся до отметок +15...+19. В то же время, по словам специалиста, погода будет ясной и осадков ждать не стоит.

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