СМИ сообщили о задержании водителя, устроившего крупное ДТП в центре Москвы

Предполагаемый виновник крупной аварии в центре Москвы задержан полицией. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о ДТП, которое произошло в понедельник, 21 сентября, около 16.20 на пересечении улицы Остоженка и переулка Померанцева. По предварительным данным Департамента транспорта Москвы, в произошедшем виноват водитель Infinity, который ехал на красный сигнал светофора.

После столкновения с выезжавшим на перекресток Mercedes машина вылетела на тротуар и сбила двух женщин. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. По информации ГИБДД, всего в аварии пострадали три человека.