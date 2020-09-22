В Роскачестве рассказали, куда могут пропадать фото и документы в смартфоне

Изображения и фото документов, которые хранятся в смартфоне, иногда могут быть не видны. Такое может случиться из-за проблем с SD-картой, сбоя в кеше и вирусов. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

По его словам, чаще всего такие сбои случаются со смартфонами на Android. Если изображения хранились на SD-карте, то они могли «пропасть» из-за форматирования карты, ее повреждения или перезаписи данных.

«Также изображения могут не отображаться из-за сбоя в кеше, тогда нужно его очистить и перезагрузить телефон», - пояснил агентству «Прайм» эксперт.





В смартфоне, в том числе и из-за вирусной активности, могут возникать системные сбои. В результате медиафайлы в определенных папках не распознаются системой и скрываются из галереи, добавил Куканов. Он уточнил, что в этом случае необходимо проверить телефон на вирусы, а также активировать «просмотр скрытых файлов и папок» и удалить проблемные файлы.

Ранее эксперты рассказали, какие SMS никогда нельзя открывать на смартфоне. По их словам, к ним относятся сообщения о якобы пропущенном MMS с подозрительной ссылкой.