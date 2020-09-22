В Минздраве оценили шансы на развитие рака у бросивших курить

После того, как человек бросил курить, у него еще минимум 10 лет сохраняется повышенная вероятность возникновения рака легкого. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 лет - рубеж, после которого курильщик снимается как курильщик», - передают слова врача РИА Новости.

Также онколог сообщил, что только 15% случаев появления злокачественных новообразований можно объяснить генетической склонностью. А курение повышает риск развития рака примерно в 30 раз. В свою очередь, алкоголь усугубляет курение.