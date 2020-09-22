Песчаная ловушка: в Австралии спасают китов, выбросившихся на берег

В Австралии спасатели развернули масштабную операцию, пытаясь спустить с песчаной отмели около 270 китов-пилотов. Они оказались в ловушке на широкой косе у удаленного побережья острова Тасмания.

Этот выброс китов назвали одним из самых массовых для млекопитающих этого вида. Киты не могут самостоятельно выбраться из ловушки. Уже 20 животных погибли. Сейчас спасатели и зоозащитники пытаются вывести китов к воде по одному.

Местные власти попросили жителей и рыбаков не приближаться к этой песчаной косе, чтобы не пугать животных. Ситуация близится к критической. Млекопитающим катастрофически не хватает еды, кроме того, они уже слишком долго находятся под палящим солнцем.

Специалисты пока не знают, что могло привести к такому массовому выбросу китов. Они опасаются, что количество погибших особей может увеличиться.