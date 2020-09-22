В стране и мире В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус Иван Линдеманн Пострадали 10 человек, погибших нет. © Видео: dps_27khv, Instagram © Фото: dps_27khv, Instagram В 24 километрах от поселка Циммермановка, расположенного в Ульчском районе Хабаровского края, произошло ДТП с автобусом. В результате аварии транспортное средство опрокинулось. «В автобусе было 45 человек, предварительно, пострадали 10 человек», - отметили в МЧС по региону. Получившие травмы пассажиры доставлены в районную больницу. Отмечается, что погибших нет. Силы и средства МЧС не потребовались. Пассажиры выбрались сами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует