В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус
Пострадали 10 человек, погибших нет.
© Видео: dps_27khv, Instagram © Фото: dps_27khv, Instagram
В 24 километрах от поселка Циммермановка, расположенного в Ульчском районе Хабаровского края, произошло ДТП с автобусом. В результате аварии транспортное средство опрокинулось.
«В автобусе было 45 человек, предварительно, пострадали 10 человек», - отметили в МЧС по региону.
Получившие травмы пассажиры доставлены в районную больницу.
Отмечается, что погибших нет. Силы и средства МЧС не потребовались. Пассажиры выбрались сами.