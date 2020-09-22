Уровень реки Амур у Хабаровска начал снижаться

У Хабаровска уровень воды в реке Амур начал снижаться и, как ожидается, в течение двух дней опустится примерно на 20 сантиметров. Как сообщают в региональном МЧС, пик паводка пройден. Но опасность подтоплений еще сохраняется.

Волна идет вниз по реке - к Комсомольску-на-Амуре. Сейчас в воде - около 50 домов и более 2000 дачных участков. Одно из самых проблемных мест - село Корсаково-2. Оно сильно пострадало во время паводка 2013 года, сейчас его топит уже третий год подряд. Жители требуют от местных властей или возведения дамбы или признания жилья непригодным для того, чтобы им выплатили компенсации.

Вода уходит очень медленно. Этот процесс может занять несколько недель. А фундаменты домов, подвалы и первые этажи нужно успеть просушить до наступления заморозков, иначе здания начнут разрушаться.

В Еврейской автономной области, в селе Ленинское, локальное наводнение удалось предотвратить. Избежать масштабного бедствия помогли подразделения Восточного военного округа. Инженерные войска построили почти 4 километра защитных сооружений. Военные почти круглосуточно работали 9 дней. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется.